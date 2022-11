Chcete očkovat malé děti proti covidu? Vakcína už je v Česku, jen se to téměř neví

Evropská léková agentura (EMA) v půlce října schválila očkování proti covidu-19 pro děti od šesti měsíců do čtyř let, čeští pediatři už si mohou vakcínu objednat a očkovat. Rodiče se ale o této možnosti téměř nemají jak dozvědět. Ministerstvo zdravotnictví mlčí.

„Jak to je s očkováním proti covidu pro děti do čtyř let? Může vakcínu objednat pediatr, nebo mám děti vzít do očkovacího centra? Jak je možné, že je v médiích ticho po pěšině?“ ptá se v uzavřené rodičovské skupině na Facebooku Tereza Rádl, máma tří malých dětí.

Už v říjnu si sama dohledala informaci, že EMA doporučila rozšířit registraci vakcín proti covidu-19 firem Pfizer a Moderna pro děti od šesti měsíců do čtyř let. Vakcínu už schválila Evropská komise, a tak se ve všech členských státech začala distribuovat.

Ministerstvo zdravotnictví však o této možnosti na svých stránkách neinformuje a nevydalo ani žádné stanovisko, které by rodičům a veřejnosti pomohlo se zorientovat. Mluvčí resortu Ondřej Jakob na opakované otázky, proč ministerstvo možnost očkovat tuto věkovou kategorii nekomunikuje a proč k této problematice nevydalo žádné stanovisko, neodpověděl.

Deníku N pouze sdělil