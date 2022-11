Prezidentská Pointa N: Vnitro vyřazovalo kandidáty ve velkém. Smolařem je Diviš, absurditou Rohanová

Dění tohoto týdne kolem prezidentské kampaně shrnuje Jan Tvrdoň.

Klasických devět kandidátů

Přesně 49 dní před prvním kolem voleb ministerstvo vnitra rozhodlo, kdo se vlastně bude ucházet o hlasy voličů v lednovém prezidentském klání. Do voleb v příštím roce jde přinejmenším devět uchazečů. Právě tolik jich dnes ministerstvo vnitra zaregistrovalo jako platné kandidáty. Mimochodem – devět lidí kandidovalo na prezidenta v letech 2013 i 2018.

Proč přinejmenším? Podnikatel Karel Diviš neprošel jen velmi těsně (o 116 podpisů) a chce se proti rozhodnutí odvolat. Vzhledem k tomu, že mu chyběl jen zlomek podpisů, je možné, že uspěje.

Jednotlivým kandidátům a jejich šancím se podrobně věnujeme ve zvláštním textu, takže jen v kostce: podle všeho mají nyní šanci stát se budoucí hlavou státu pouze tři z nich: Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová. A nikoli nutně v tomto pořadí. Část dalších kandidátů si může sáhnout na zajímavou podporu a získat stovky tisíc hlasů. Na víc by to ale tentokrát stačit nemělo. A další část kandidátů by do celkových výsledků nijak výrazně promluvit neměla.

Už samotná registrace kandidátů na vnitru ale ukázala přinejmenším dva zajímavé momenty. První se týká zaregistrované kandidátky Denisy Rohanové.