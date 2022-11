Studio N: Erdoganův útok na Kurdy. Proč Turecko hrozí invazí?

Na obzoru je další konflikt. Turecko zahájilo leteckou odvetu na Sýrii za teroristický útok, který připisuje kurdským milicím. Prezident Erdogan hrozí i pozemním vpádem, a to nejen do Sýrie, ale i do Iráku. Kam to celé může zajít? A jak na to reaguje svět? Hostem podcastu je novinář, analytik a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Břetislav Tureček.