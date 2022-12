Knihy roku Deníku N: Vyhrály Bílá Voda a Životice

Letos jsme v Deníku N rozšířili kulturní rubriku, začali jsme každý pátek vydávat tištěnou kulturní přílohu live! a rozesíláme stejnojmenný pravidelný kulturní newsletter. Vznik ankety Knihy roku Deníku N považujeme za další logický krok směrem ke zvyšování zájmu o kulturní témata.

Literatura obecně nemá v médiích tolik prostoru, kolik by si zasloužila, i proto nepovažujeme za překážku existenci jiných podobných anket – dobré knihy stojí za to propagovat všemi způsoby. Zvláště dnes, kdy cena knih stoupá a velká část branže se dostává do problémů, jak o tom píše v dalším textu našeho speciálu ke Knihám roku ředitel Světa knihy Radovan Auer. Zároveň věříme, že výsledné tipy budou vhodnou inspirací pro předvánoční nákupy.

Hlasování odborné poroty vyneslo na nejvyšší pozice poslední díla dvou českých autorek – Bílou Vodu Kateřiny Tučkové a Životice: obraz pozapomenuté tragédie Karin Lednické. Tyto autorky vyhrály také u čtenářů, a jejich vítězství tak lze považovat za velmi přesvědčivé.

Krom kvality svých děl za to vděčí jistě i tomu, že