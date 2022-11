„Rukoval jsem na narozeniny a tuhle vesnici bránil pět měsíců.“ S ukrajinským vojákem na chersonském bojišti

Vladimir má oči, ze kterých nejde vyčíst vůbec nic, jediný náznak emoce. Jestli je to pohled prázdný, nebo měřící, kde v blízkosti téhle vesnice přišel o kterého spolubojovníka – části jeho brigády zůstaly po nedávných bojích na 30 procentech stavů –, je těžké říct. Bývalý šofér kamionu má plnovous, který mu vynesl přezdívku Brada, a nosí šátek s lebkami.

Posad-Pokrovske, vesnici na půli cesty mezi Mykolajivem a Chersonem, se spolubojovníky z 28. brigády drželi pět měsíců.

„Měli jsme tu pozice, přesně proto je to tak rozbité,“ ukazuje na okolní spoušť. „V Soldatskem už byli Rusové, tři kilometry pole mezi vesnicemi byla šedá zóna,“ popisuje území, které neovládal nikdo.

Vesnice, kterou už Putin vyčistil

Ukrajinští vojáci jsou tu našimi průvodci, o to je celá naše cesta na bývalou frontu jednodušší a bezpečnější. Do Posadu-Pokrovskeho jsme se po domluvě s nimi dostali 17. listopadu, v den českého státního svátku. Přesně v tuhle chvíli, kdy my jsme tady, mému kolegovi v 1400 kilometrů vzdálené Praze vysvětluje proruský demonstrant, že se těší, „až to tu Putin vyčistí“.

Posad-Pokrovske už tedy vyčistil, ve vesnici nestojí snad jediný celý dům. Ruská armáda území obsadila na konci února, když její jednotky od východu objely Cherson a vyrazily k Mykolajivu. Ukrajinský protiútok Rusy zatlačil kus zpět, ale tady se fronta zastavila.

Z vesnice odešli obyvatelé, ukrajinští vojáci si ze zástavby uprostřed rovin a plání udělali opěrný bod. „Bylo tu kde se krýt. V poli bychom zůstat nemohli,“ vysvětluje Vladimir.

Ruská armáda sem střílela ze všeho, co měla, možná kromě dalekonosných raket, ty používá na