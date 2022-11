Syrové utrpení žen i krutý obraz mateřství: Jak zvládl Příběh služebnice svůj pátý návrat na obrazovky?

Když kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová na začátku 80. let dávala dohromady svůj dystopický román Příběh služebnice, pravděpodobně netušila, že se kniha i 30 let po svém vydání znovu dokáže stát bestsellerem. Mimo to posbírala během let řadu ocenění a dočkala se filmové adaptace, zpracování do opery i úspěšného seriálu pod hlavičkou amerického Hulu, který nám do Evropy „přivezl“ Netflix.

A právě ten dokázal pravděpodobně jako doposud jediná adaptace dosáhnout úspěchu, který je možné srovnávat s chválenou knižní předlohou. Ostatně jednou z hlavních kritik filmového zpracování knihy z roku 1990 pod taktovkou režiséra Volkera Schlöndorffa bylo, že