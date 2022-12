„Do chvilky přijel, vytáhl slznej plyn.“ Firma vydělává na nelegální reklamě a tvrdě ji brání, policie ani obce s tím nic nenadělají

Desítky obcí a úřadů v České republice marně bojují s nelegální reklamou skupiny Eurobillboard. Ta nabízí plochy na kovových konstrukcích podél silnic, často na obecních či státních pozemcích, a to bez svolení či placení nájmu. Reklama navíc mnohde zasahuje do ochranných pásem silnic, kde být nesmí. Majitelé využívají všemožné právní kličky, aby nelegální reklamu udrželi na očích co nejdéle. Podle policie jde jen o přestupky, které musejí řešit místní úřady. Provozovatele prý nelze trestně stíhat.