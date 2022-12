Následující text se nezabývá kvalitou ani úrovní literatury, ale knižním trhem. Knihy degraduje na pouhé zboží, za což se autor hluboce omlouvá. Aktéři textu jsou reální, vedle nemnoha faktů text obsahuje také osobní názory, předpovědi a domněnky autora, jenž věří, že si to jako ředitel největší oborové akce, mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha, který je s knižním trhem a jeho aktéry v intenzivním každodenním kontaktu, může dovolit.

Jaké jsou problémy českého knižního trhu? Dědictví živelného rozkvětu 90. let a těžký život malých knihkupců

Čtou Češi hodně? Jaké knihy se u nás nejlépe prodávají? Kolik knih prodá dobrý český autor? To jsou otázky, které dostávám velmi často. A na které neznám odpověď. A s úctou k faktům na ně nemůže dát odpověď nikdo.

Co víme o českém knižním trhu? S jistotou jediné. Ve srovnání se zahraničím je velmi pestrý. V Čechách existují tisíce nakladatelů. Několik set je jich aktivních, vydají přinejmenším jednu knihu ročně. U nás na Světě knihy vystavuje každoročně 400 nakladatelů. Máte-li co vystavit, znamená to, že už máte nějakou ediční politiku a pár knížek za rok vydáte a prodáte.

Nakladatelé velcí, ale ne největší

Trhu dominují dvě velké nakladatelské skupiny – Albatros a Euromedia. Nemine rok, aby obě nepřikoupily do své stáje další nakladatelství. Jejich tržní sílu zvyšuje fakt, že mají vlastní knižní distribuci (nutný mezičlánek mezi nakladateli a jednotlivými knihkupci), kterou využívají i menší nakladatelé.

Euromedia navíc