Chci kupovat auto. Půjdou ceny dolů, nebo se čekání nevyplatí? Odpovídají čtyři lidé z trhu

V anketě se ptáme:

1) Ceny nových aut se zvyšují. Co to způsobuje a je šance, že by se to v blízké budoucnosti mohlo změnit?

2) Zdražují také ojetiny. Proč tomu tak je? Když přemýšlím o nákupu ojetého vozu, má cenu vyčkávat, nebo ne? Klesnou někdy jejich ceny na předpandemickou úroveň?

3) Ceny nafty se drží nad cenami benzinu. Má ještě smysl kupovat auto s dieselovým motorem?

4) Jaký předpokládáte vývoj na trhu s elektromobily? Začnou k nám v blízké době ve větším proudit i ojetiny hybridů nebo aut s elektromotory? Vyplatí se do nich investovat, například vzhledem k cenám energií, infrastruktuře nabíjecích stanic nebo dalším faktorům, které by mohly u těchto ojetin hrát roli?

5) O kolik podle vás zdraží osobní auta v souvislosti s novou normou Euro 7?