Bimba Konečný a jeho skandál Amazona: Rychlé šípy nenakreslil, nejslavnější českou komiksovou hrdinku ano

Vydávání podobných titulů před více než dvaceti lety zahájilo nakladatelství BB/art Velkými knihami komiksů z časopisu ABC. Později došlo taky na Ohníček, Větrník a Pionýr, samostatných knih se dočkali kreslíři Jozef Schek, Jan Štěpánek, Gustav Krum a Miloš Novák.

Ze scenáristů mají svoje sebrané komiksy třeba Vlastislav Toman nebo Václav Šorel. A teď péčí Středoškolského klubu ASK ČR při Gymnáziu v Plzni a grafika Filipa Konečného vychází velká kniha komiksů Bimbovi, což je přezdívka výtvarníka Bohumila Konečného (1918–1990).

Ten patřil k opravdovým průkopníkům českého komiksu a zároveň k nejtalentovanějším tvůrcům, které Československo mělo. Za svůj velký vzor ho uznával třeba Kája Saudek, který pěl na jeho umění hotové ódy.

A bylo na co. Konečný vynikal svižnou a dynamickou kresbou, která nezestárla do dnešních dní. Bohužel se nikdy nedostal ke kreslení většího komiksového projektu, kterým by vstoupil do čtenářského povědomí. A přitom