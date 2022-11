Únos přes Prahu a Brno a slovenským vládním letadlem. Němci soudí druhého únosce vietnamského občana

V pondělí ráno se před berlínským nejvyšším soudem schází skupina lidí, kteří se už dobře znají. Dorazil i vietnamský novinář Trung Khoa Le, který jako první informoval o tom, že vietnamská tajná služba 23. července 2017 unesla Trinh Xuan Thanha z Berlína. Je zde i několik dalších novinářů, kteří se případu roky věnují.

Pět let po únosu soudí Němci druhého obžalovaného, který podle obvinění řídil dodávku s uneseným přes Českou republiku až na Slovensko k vládnímu hotelu Bôrik v Bratislavě. To ukazují data z GPS i fotografie z dálničních kamer.

Le Anh Tuovi je 32 let. Na soudní jednání ho umístili do skleněné ohrady. Za celý den pak nepromluví ani slovo.

Hned po únosu uprchl do Vietnamu. Když po pěti letech v dubnu přijel do Prahy, okamžitě byl zatčen a později vydán do Německa. Na vyšetřování se podílela i Česká republika; auta použitá k únosu byla z pražské půjčovny, kterou vlastnil další Vietnamec.

„Nevím, jestli to víte, ale