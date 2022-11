Sponzoři Zemanovců chystají větší trhy na Hradě, výzdobu dělal i Babišův florista. „Nestálo nás to ani korunu,“ říká Mynářův muž

Zdobení druhého hradního nádvoří pod Šablatúrovým dohledem probíhalo od úterního časného rána, kolem poledne bylo hotovo. Florista se následně svou prací pochlubil na instagramovém účtu.

Když se jej Deník N na jeho služby Hradu zeptal, svůj účet uzamkl a vyjadřovat se nechtěl. „Víte co, já nejsem oprávněný vám k té spolupráci nic říkat,“ odpověděl na otázky. Vysvětlit nechtěl ani to, jak se ke spolupráci dostal – zda si jeho služby Hrad objednal napřímo, nebo jestli bylo vypsané výběrové řízení. „Nepřeju si, abyste mě kontaktovali, já vám k tomu nic neřeknu,“ doplnil florista a po dotazu na to, kolik za hradní výzdobu dostane zaplaceno, hovor ukončil. „Jste otravná,