Pointa N: Homeopatický unijní strop na ceny plynu a tři Češi podpořili Rusko

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Markéta Boubínová.

Místo seriózního návrhu vtip

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) opět odletěl do Bruselu. Je to už čtvrtá mimořádná rada, kterou Síkela od začátku českého předsednictví svolal, a někteří ministři si už teď na ni nabíjejí své zbraně. V původním plánu rychle dát zelenou už předem domluvenému balíčku solidarity, který má zajistit dostatek energie za přijatelné ceny především díky společným nákupům plynu, se totiž dostává trhliny.

Už minulý týden začaly některé státy podle vysoce postavených diplomatických zdrojů redakce vyhrožovat, že balíček nepodpoří, pokud Evropská komise rychle nepředstaví „další díl skládanky“, stále odkládaný a českou vládou často zmiňovaný plán zastropování cen plynu. Komise ho včera odpoledne skutečně představila, diplomaté se ale shodují, že k jeho spuštění je potřeba splnit tolik podmínek, že žádné zastropování vlastně nikdy nebude.

V bruselské bublině oblíbený satirický účet Le Chou News (Zelné zprávy) na Twitteru vzápětí napsal, že k zastropování dojde jen v případě, že na čtvrtou neděli v měsíci připadne úplněk a zároveň bude Jupiter v ascendentu. A tak nějak to skutečně je. Vlivný bruselský server Politico.eu zase plán nazval homeopatickým.

Debata mezi ministry se proto očekává velmi ostrá. Španělská ministryně Teresa Riberová se o satiru ani nepokoušela a jasně řekla, že nespokojení jsou kromě ní i další.

„Žádali jsme Komisi o návrh, a ona místo toho přišla s tímto. To není návrh, ale vtip,“ podotkla. A hned si i zavyhrožovala. Buď Komise předloží něco lepšího, nebo Španělsko přestane podporovat i jiné návrhy.

Síkela to asi zítra nebude mít v předsednickém křesle lehké a v dalších týdnech ho možná čeká tentokrát opravdu mission impossible. A to i přesto, že si Evropská unie ministra na rozdíl od domácího Česka spíš chválí, protože se mu zatím energetické balíčky dojednávat daří.

Koneckonců je to jediná velká energetická agenda, která mu zbyla, když si domácí boj s cenami energií vzal pod svá křídla vládní tým v čele s premiérovým poradcem a místopředsedou ODS Zdeňkem Zajíčkem.

Sněmovna bude mít kaplany, dětská skupina hledá místo

Dolní komora Parlamentu má už šest let krásnou kapli, zatím jí ale chybí stálý kaplan. To by se podle sněmovního kancléře Martina Plíška snad už do konce roku mohlo změnit. V kapli by se střídali dva duchovní.

„Jeden by měl být z katolické církve, druhý z protestantské. Právě po těchto duchovních byla největší poptávka,“ popsal Plíšek Hospodářským novinám. Sněmovnu, a tedy i daňového poplatníka by to nemělo nic stát a bohulibý záměr může dostat zelenou.

Není jasné, kdo za návrhem stojí, jeden zdroj redakce blízký chodu Sněmovny ale zmínil jméno