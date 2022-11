Senátor a prezidentský kandidát Pavel Fischer v podcastu Aréna N prohlásil, že by studenty stávkující za ochranu klimatu jako prezident pozval na Hrad. Jejich obavy považuje za autentické. Fischer odpovídal také mimo jiné na otázky ohledně zrovnoprávnění LGBTQ lidí a svých plánů pro různé varianty vývoje před prvním i druhým kolem voleb. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru, celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a podcastových platformách.

Studenty stávkující za klima bych pozval na Hrad, vždy měli čuch na to, co je ve vzduchu, řekl Fischer v Aréně N

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč by podle Pavla Fischera neměl být prezidentem bývalý voják.

Zda přesto případně podpoří proti Andreji Babišovi jeho soupeře, pokud to nebude on.

Za jaké situace si dovede představit, že by z kampaně před prvním kolem odstoupil.

Zda by podepsal zákon umožňující stejnopohlavním párům adopce.

Jaký postoj by jako prezident měl vůči V4 a Maďarsku.

Zda už má vyhlédnuté prostory pro prezidentskou kancelář, kterou chce mít mimo Hrad.

Minulý týden jsme slavili státní svátek 17. listopad. Prezident Miloš Zeman poslal na Národní třídu květiny po jednom ze svých zaměstnanců. Co by podle vás měl příští prezident udělat za rok v toto datum?

Sedmnáctý listopad je důležité datum v naší historii, protože to je zápas za svobodu a za demokracii, a protagonisty toho zápasu byli vždycky studenti. Proto bych na Hrad pozval studenty a spolu s nimi přemýšlel o světě a o ohroženích, která vidí pro svobodu a demokracii v naší zemi.

Z průzkumů vychází, že možná ani příští rok nebude účast prezidenta na oslavách úplně bez kontroverze, protože dva největší favorité si, každý jinak, ale přece jenom, zadali s komunistickým režimem.

Já mám za to, že lidé, kteří si zadali s minulým režimem, nebo dokonce spolupracovali s represivním aparátem, že to není nejlepší volba. Já bych si přál, aby na Hradě byl někdo, kdo v komunistické straně zkrátka nebyl.



Proč jste se v rozhovoru pro Právo ohradil proti uniformě, když jste řekl, že by ji prezident neměl nosit, že ji nosí jen Lukašenko? To znělo, jako kdybyste někoho podezíral, že chystá vojenský puč.

Tak to není. Demokratická nebo parlamentní kontrola nad armádou je součástí naší DNA, a i proto vojáci v aktivní službě mají jistá omezení, například z hlediska možnosti kandidovat.

Nicméně váš soupeř je ve výslužbě a uniformu by pravděpodobně na Hradě nenosil, nebo myslíte, že ano?

To já nevím, to se musíte zeptat jeho. Já jenom reprodukuji rozhovory, které jsem vedl i s našimi spojenci v rámci Severoatlantické aliance, které to zaujalo. Jeden z nich doslova říká: