Pražský STAN zvolí šéfa a cestu po Hlubučkovi. Může to ovlivnit i jednání o magistrátní koalici

Pro pražské Starosty je 15. červen nejtemnějším datem jejich historie. Policie v ten den spustila zatýkání spojené s kauzou Dozimetr, které vedlo k zatčení jejich předsedy Petra Hlubučka.

Pro hnutí to znamenalo zásadní otřes. Starostové se svým do té doby silným lídrem rychle zpřetrhali vazby a začali řešit, jak v hluboké krizi zvládnout komunální volby, ve kterých měl být Hlubuček trojkou kandidátky. Do jejího odevzdání v té době zbýval zhruba měsíc.

Nakonec pražská organizace rozhodla, že