Pointa N: Česko řeší strategii boje se závislostmi, Ukrajinci zase postup u Dněpru

Hlavní události dne vybral a okomentoval Michal Tomeš.

Jak na boj se závislostmi

V Česku vzniká nový akční plán, který má ujasnit, jak bude vypadat tuzemský boj se závislostmi. Představila ho Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky v čele s Jindřichem Vobořilem. Jak vyplývá z dokumentu, který podrobně popsaly kolegyně Eliška Hradilková Bártová a Adéla Karásková Skoupá, v následujících letech by se mohl významně změnit postoj vůči drogám nebo cigaretám.

Každý den si cigaretu zapálí 1,5 až 2,1 milionu Čechů. Toto číslo sice neroste, i tak ale pravidelné vdechování tabáku způsobí každé páté úmrtí v Česku. A doplácí na to i nekuřáci – nejenže kvůli kouření přicházejí o své blízké, ze svého zdravotního pojištění také platí péči o kuřáky, která ročně vyjde na sto miliard korun.

Podle Vobořilova plánu by se do českých statistik mohla pozitivně propsat nová strategie, která by zvýhodnila například elektronické cigarety nebo zařízení se zahřívaným tabákem.

„Cílem je vhodně nastavit daně (cenu) alternativních tabákových a nikotinových výrobků ve vztahu k ceně tabákových výrobků určených ke kouření, a ekonomicky tak motivovat kuřáky k přechodu na méně rizikové alternativy kouření,“ stojí v návrhu.

Mimo jiné si ale akční plán klade za cíl také ve větší míře podpořit prevenci, do té by mělo mířit až třikrát víc peněz. S penězi souvisí také další návrh, konkrétně možná legalizace konopí i pro rekreační užití. V Česku totiž podle dokumentu nevedou represe ke snížení spotřeby marihuany a státu zároveň unikají asi dvě miliardy ročně, které by pokladna mohla získat na dani z konopí.

Nakolik se ale návrhy vládní rady stanou realitou, není jisté. Ačkoliv debaty o legalizaci konopí se rozbíhají i v rámci vládní koalice (především s vidinou zalepení díry ve státním rozpočtu), ministerstvo