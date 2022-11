Studio N: Jak může planetě pomoct každý z nás

S klimatickou krizí je to poměrně jednoduché. Příčinou růstu teploty je přírůstek skleníkových plynů v atmosféře. Ten je důsledkem činnosti průmyslové civilizace: hlavně spalování fosilních paliv. Pokud chceme předejít skutečným katastrofám a rozvratu, je nezbytné produkci skleníkových plynů významně snížit, a to co nejdřív. A klíč k tomu mají v ruce světoví politici a velký průmysl.