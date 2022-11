Aréna N: Podepíšu i adopce pro stejnopohlavní páry, pokud je parlament schválí, řekl Fischer

Senátor a prezidentský kandidát Pavel Fischer v Aréně N řekl, že by jako prezident podepsal nejen manželství pro všechny, ale i možnost registrovaných či sezdaných stejnopohlavních párů adoptovat děti. Bližší jeho osobnímu přesvědčení by ale podle jeho slov byla ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy. V podcastu také vysvětloval, proč by podle něj neměl být prezidentem bývalý voják, jak prohlásil nedávno v rozhovoru pro Právo. Petra Pavla i Danuši Nerudovou by ale ve druhém kole proti Andreji Babišovi případně podpořil.