Fabelmanovi: Roztrhal Hollywood Stevena Spielberga na kusy?

„Bude tam tma a obří lidé!“ protestuje Sammy, malé Spielbergovo alter ego, před kinem, kam rozhodně ani pod nátlakem rodičů nehodlá vstoupit na projekci klasického filmu Největší filmové představení Cecila B. de Milla.

Je začátek padesátých let a malý Sammy právě velmi ostýchavě vchází do světa filmu. Ještě neví, že se mu tahle chvíle stane osudnou. Když na plátně s úžasem sleduje spektakulární železniční neštěstí, které pak doma s gustem znovu a znovu inscenuje, poprvé použije tatínkovu kameru. A tu pak už z ruky nepustí po zbytek svého života.

Bezpečný výlet do známého světa

Dvouapůlhodinový snímek Fabelmanovi je velkolepým ohlédnutím za Spielbergovou životní dráhou. Odehrává se během hrdinova dětství a dospívání a Spielberg se nijak netají tím, že se tentokrát inspiroval vlastní životní zkušeností.

Poté co loni natočil remake svého oblíbeného snímku West Side Story, rozhodl se do centra dění tentokrát postavit sám sebe. A ač by to u kohokoliv jiného mohlo působit jako