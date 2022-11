Cesta nejdál od Země. Orion prolétl kolem Měsíce, nabral rychlost a pokračuje do tmy

Trvalo to, ale nakonec se první start povedl a program Artemis pokračuje podle plánu. Pořád je tedy možné, že lidé už roku 2025 stanou na Měsíci. Hodně napoví výsledek nynější mise, která vstoupila do další fáze.

Kosmická loď Orion včera úspěšně prolétla kolem Měsíce. Minula jeho povrch ve vzdálenosti tak malé, že už se jí dá říkat výška: sto třicet kilometrů. Smyslem manévru bylo nabrat rychlost potřebnou k dosažení stabilní oběžné dráhy kolem Měsíce. Té Orion dosáhne 25. listopadu, setrvá na ní do 1. prosince a pak se vydá domů. Přistát má 11. prosince v moři poblíž kalifornského pobřeží.

Dílky do skládačky

Každá z částí letu má svůj význam, každá testuje nějakou činnost, která se bude používat při budoucích výpravách s lidskou posádkou.

Zajímavý je manévr zrychlení letu pomocí volného pádu k Měsíci, který právě úspěšně proběhl. Orion ke své předchozí rychlosti přibral zhruba jeden kilometr za sekundu navíc – to je totiž rychlost, kterou obíhá Měsíc kolem Země. Kdyby Měsíc stál na místě, průlet kolem něj by kosmické lodi nijak nepomohl. Co by nabrala na energii, a tedy na rychlosti směrem k němu, to by zas ztratila během vzdalování se. Jenže Měsíc se pohybuje a během těsného průletu za sebou kosmickou loď popotáhne, čímž ji zrychlí. Protože ve fyzice je vždy něco za něco, oběh Měsíce kolem Země se úměrně tomu