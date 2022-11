Lepší pokoj nebo dřívější termín u lékaře? Výzkum ukázal, za co jsou lidé ochotni si připlatit

Vláda zatím o nadstandardech ve zdravotnictví mluví jen opatrně. Zdravotní pojišťovny si ale v říjnu udělaly průzkum, jaký přístup k těmto otázkám mají pacienti. Zajímaly se o to, kolik lidí by si zvolilo zdravotní připojištění a za jaké služby by si byli ochotni zaplatit.

Téma připojištění ve zdravotnictví znovu ožívá. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli řekl, že by chtěl do tří let zavést systém, ve kterém by si lidé mohli připlácet za lepší zdravotní péči.

„To zavedení by muselo postupně nabíhat a musí tam být totální svoboda. Nesmí tím dojít k žádnému zhoršení péče,“ podotkl Válek v České televizi. Možnost připojištění prý průběžně projednává s některými poslanci a senátory.

Otázku připlácení ve zdravotnictví řeší i pojišťovny. Deník N má k dispozici výsledky říjnového průzkumu, který mimo jiné zjišťoval, jak se k těmto plánům staví pacienti.

„Pokud by v ČR bylo možné dostat vyšší úroveň služeb ve zdravotnictví, ale bylo by to za příplatek, zvažoval byste pro pokrytí této úrovně služeb připojištění?“ zeptali se výzkumníci zhruba tisícovky respondentů ze všech krajů v Česku.

Zdravotní pojišťovny položily dotaz pouze obecně. Není tak zřejmé, kolik korun by se měsíčně připlácelo.

Ochotu připlatit si za vyšší zdravotní pojištění, které pokryje „lepší“ péči, projevila