O nesamozřejmém evropanství a našem klopýtání na cestě k němu

Seriál Přepište dějiny: Zpátky do Evropy! Jedno z nejvýraznějších hesel nejen listopadových dní roku 1989, ale i kampaně před prvními svobodnými volbami v roce následujícím. Co to však znamená? A stačilo k návratu do Evropy začlenění do evropských formálních struktur či tehdy hojně vzývané hospodářské dorovnání sousedů, jako jsou Rakousko a Německo?

Ono vracení se do Evropy mělo od počátku dvě roviny – zjednodušeně řečeno hodnotovou a ekonomickou. Zatímco ta druhá postupně převážila, na první jsme čím dál tím více rezignovali a zaměnili jsme ji za realistický fakt členství v Evropské unii. Jsme ve hře, tak kdo by kladl ještě další nároky?

Jenže ani ekonomické a lifestylové přiblížení se západní Evropě nedopadlo přirozeně tak ideálně, jak se to na počátku jevilo. Dobová hesla typu „Za premiéra Komárka bude koruna jako marka“ překryla deziluze velké části společnosti z nenaplnění revolučních snů a hlavně z poznání faktu, že demokracie nenabízí jen svobody, ale žádá také odpovědnost, a že kapitalismus není jen zisk, ale také výkon, který je nutné k dosažení zisku podat.

Evropské téma se navíc v prvních porevolučních létech pod vlivem rozpadu státu proměnilo. Slovenský premiér Ján Čarnogurský o Slovácích ještě v roce 1991 prohlašoval: „Budeme mít v EU vlastní židličku a hvězdičku.“ Předpokládal přitom, že do Unie vstoupí Češi a Slováci zároveň, ačkoli každý zvlášť. Federaci viděl jako „loďku do společné Evropy“.

Zahraniční politika ale při následném dělení státu nehrála nijak zásadní roli a Slováci se pak vlivem dalšího svého premiéra Mečiara a jeho politiky na čas ocitli na chvostu evropské integrace.

Naučit se být Evropanem

Následně ale český náskok v tomto ohledu minimálně dohnali. A třeba v přistoupení k euru dokonce předehnali. Pro českou politickou reprezentaci jako by samotný fakt vstupu do EU a výkon podaný před ním byl dostačujícím dokladem našeho evropanství. Vstoupili jsme, máme hotovo.

Ale členství v jakékoli organizaci ještě nutně nezaručuje skutečně prožívané sdílené hodnoty. Uměli bychom vůbec definovat nějaké ideové spojnice, které máme společné s dnešní Evropou?

Ve veřejných projevech se politici v posledních letech logicky spíše orientují na realistické a leckdy urgentní řešení sice společných, ale praktických motivů – roušky, vakcíny, Ukrajina, Green Deal… Stojí za nimi ale nějaká společná a sdílená idea? Kdyby byla zjevná, lépe by se prosazovaly i její praktické aplikace.

Jak ostatně v roce 2008 napsal filozof Ladislav Hejdánek: “Narodit se a žít někde v Evropě vůbec nestačí, má-li se někdo stát Evropanem. Evropanem se totiž nikdo nerodí, ale musí se jím naučit být; a ještě přesněji, musí se jím naučit vždy znovu stávat, protože být Evropanem není žádný konečný cíl, po jehož dosažení by bylo možno se zastavit a zůstat.“

Dnes jsme v české politice svědky buď euroskepticismu vydávaného za projev kritického přístupu, přičemž mnohdy jde jen o pusté odmítání všeho, co na naše domácí výkony klade větší nároky, nebo deklarativního, ale slabě žitého přihlašování se k Evropě, jako by deklarace sama byla činem.

Když ono heslo „Zpátky do Evropy“ přinesli v jednom z dílů televizního seriálu České století grafici do Občanského fóra, zapochybovala nad ním postava Václava Klause (patrně v náznaku jeho budoucího odmítání všeho evropského): „My jsme přece pořád v Evropě, ne?“

Ano, Evropa jako samozřejmá geografická danost. Jenže být v Evropě či být Evropanem znamená především nějakým způsobem žít, myslet a konat. Dbát na lidská práva, občanské svobody, hájit demokracii, neměnit ji za prvoplánový ekonomický prospěch, trvat na právním státu. Být Evropany často znamenalo být do velké míry idealisty a na ideálech trvat navzdory posměchu vychytralých mezi pragmatiky.

„Evropa není geograficky vymezeným územím,“ píše dále Hejdánek, „ale je tam, kde žijí a myslí Evropané tak, že se ve svém kritickém a kritizujícím evropanství posilují a vylepšují. Když takových aktivních Evropanů bude přibývat, je budoucnost Evropy dobrá; když jich bude ubývat a když bývalí Evropané přestanou nad svým evropanstvím bdít a o své evropanství pečovat, bude s Evropou a evropanstvím konec.“

Evropa jako úkol?

Jak dnes vidíme na příkladu Ukrajinců, být Evropanem, a dokonce i bojovat za fenomény jako státní suverenita, demokratické zřízení, volný trh, právní stát a evropský hodnotový systém mohou i státy a národy, které v Unii samotné nejsou, i když by o to zjevně stály. A možná jsou ve svém hořkém uvědomění si dnes skutečnému evropanství blíže než mnohá společenství uvnitř Unie.

A tak je třeba ono „klausovské“ pochybování, co na tom hesle vidíte, když jsme přece vždy byli v Evropě, otočit v pochybování jiného gardu – byli jsme někdy skutečně v Evropě? Jsme v ní dnes, jsme v ní dostatečně ve srovnání s jinými a má takové srovnávání vůbec smysl? Mají být Evropa a evropanství nějaké úkoly, které si před sebe společnost „masarykovsky“ klade?

Už od chvíle, kdy jsme se jako národ začali etablovat – jazykově od národního obrození, politicky od Havlíčka, Palackého a Riegra –, bylo tu s námi ono kdysi slavné „dohánění Evropy“. Jako bychom byli někde na chvostu a měli dorovnávat výkony jiných. Většinou jsme se k tomu odhodlávali na poli myšlení – vědy, literatury, filmu, umění vůbec –, méně už v politice, ekonomice nebo třeba vojenství.

Zatímco Máchovi ještě jeho vrstevníci vytýkali evropské inspirace a byli v tom nejen zpátečničtí, ale hlavně národovečtí, literární generace druhé poloviny 19. století právě o vztah české literatury ke světu a Evropě sváděly četné polemiky a boje. Má naše literatura být specificky „česká“ jako náš svébytný příspěvek k evropskému celku, nebo má prokázat svůj význam svou „světovostí“, případně aspoň „evropskostí“?

Hubert Gordon Schauer zcela v masarykovském duchu klade v roce 1886 před národ své dvě otázky a ptá se, co tak úžasného dávají Češi Evropě a světu, že by vůbec měli existovat. A pokud nic, tak proč potom lpět na jejich existenci. Samozřejmě to byla provokace, která rozproudila debatu a hledání odpovědí, ale patřilo to k době hledání role národa v multinárodnostní monarchii.

Ještě v 60. letech v exilu tvrdil novinář Ferdinand Peroutka, když srovnával českou a německou literaturu na přelomu století, že česká literatura byla dlouho přirozeně hendikepována „mladostí českého literárního prostředí, nezkušeností v literárních věcech, tím stálým doháněním Evropy, které nedovolovalo vyvíjet substanci a pořád se honilo za formami. To šlo až do Vrchlického, až do Šaldy. Až do Čapka, já bych řekl. Třeba Karel Čapek taky ještě pořád doháněl Evropu.“

A právě v první polovině 60. let Peroutka i z amerického odstupu konstatuje, že až tehdy se u nás rodí generace spisovatelů, která bude na domácí půdě sama tvořit svoji tradici, a to „už bez zbytečného dohánění Evropy“. Jenže politické podmínky leccos proměnily a zamotaly. Jak bychom asi měřítkem (ne)dohánění Evropy poměřovali výkony autorů jako Kundera, Škvorecký, Havel nebo Hrabal? Světový věhlas není totéž co evropská úroveň, zakotvení díla v domácím prostředí může být projevem sebevědomé vyspělosti stejně jako lokálního sebezahledění.

Evropa tedy těžko může být jakýmsi úkolem, který musí národy sdružené v jednom celku naplnit, je spíše cílem, který by je měl propojovat a zpříbuzňovat.

Nacházíme dnes ale v našem veřejném prostoru dost podnětů k hledání společných stanovisek a motivů mezi státy a národy Evropy, nebo spíše akcentujeme dělítka? Schválně vzpomeňme na to, kolik společného umíme najít mezi námi a Poláky, Maďary, Rakušany, Němci… A otázka asi nejtěžší: Slováky často ještě označujeme za bratry, kolik toho tedy víme o bratrech? Vnímáme jejich názory a problémy, chápeme je, ptáme se jich, čteme je? Nebo si stále vystačíme s mistrováním?

Visegrádský vnitroblok

A když už jsme v tomto hledání a ptaní se po našem návratu do Evropy nakousli téma skoro by se řeklo visegradské, i to stojí za zastávku. V únoru 1991, kdy vznikala Visegrádská skupina, tehdy ještě bez samostatného Slovenska, padlo prý při jednání Václava Havla, Józsefa Antalla a Lecha Wałęsy sousloví střední Evropa. Na to Wałęsa reagoval: „Jaká střední Evropa? Já jsem z Baltu!“

Ano, jinou představu střední Evropy máme v Česku, jinou mají Poláci a jiná panuje na jihu, jinak ji definují Němci… Je to zkratka, kterou ale mnozí dlouhodobě naplňují po svém. A tato nejednoznačnost logicky stála také při vzniku pokusu o pevnější propojení států, které se plánovaly ucházet o členství v Evropské unii, i když jej dnes každý z nich prožívá opravdu dost odlišně.

Bylo a je to především praktické spojení. Asi tak jako byla Benešova Malá dohoda po první světové válce, jež spojovala jinak nesourodé státy Československo, Rumunsko a Jugoslávii. Měly zamezit snahám Maďarska o revizi mírových dohod, měly být valem proti vlivu Německa nebo Sovětského svazu uprostřed evropského kontinentu, to však byly cíle neúměrné jejich reálným možnostem. Zvlášť když i další roviny spolupráce, například větší ekonomické propojení, zůstaly jen v rovině snů a přání.

Také Visegrádská skupina – poté, co naplnila své původní cíle, tedy začlení jednotlivých států do EU a NATO – hledala a hledá svou roli a místo v Evropě. O tom, jak složité to při současném personálním obsazení v čele těchto států je, svědčí nedávná slova o jakési nové „konzervativní“ ose Varšava–Praha–Řím, jež jistě bude vyhovovat těm, kteří jsou naladěni na stejnou notu jako aktuální premiéři těchto zemí a jejich strany. Ale po dalších volbách může být po ose. Skutečně dlouhodobá evropská spojenectví – a jsme zase u toho – nelze stavět na politické shodě, ale na shodě na základních principech. A ta musí být širší než jen stranický program.

Bude tedy Visegrádu do budoucna stačit územní (a postsovětská) spřízněnost jeho členů? Vystačíme si při sdílení hodnot se společným štrúdlem, nebo to nakonec přece jen bude chtít něco zásadnějšího? A pokud ne, nebude lepší více pracovat na evropské integraci než uvnitř EU budovat vnitrobloky?

Nesamozřejmé puzzle

Došli jsme tedy už do oné Evropy, jak jsme si před třiatřiceti lety plánovali? Formálně jistě, mnozí v sobě i nejen to. Ale jak už jsme řekli, není to výsledek jednoho podpisu, předsednictví nebo jiného formálního aktu, i když jejich význam na posílení evropské ideje je samozřejmě nepopiratelný. Sám o sobě však nestačí, nutně se pak mění ve formálnost – asi jako manželství bez citu.

Evropanství není jednorázově dosažitelný cíl, ale setrvale budovaný vztah k realitě a světu. Dobový plakát sliboval, že Československo zapadne do Evropy jako kostička do puzzle. Byla to zkratka a uvěřit zkratce by se rovnalo naivismu. Zatím ta kostička nezapadla docela přesně, i když se zdálo, že své místo má dávno přesně dané a jisté. Ani jedno ale není samozřejmé.

Martin Groman je publicista a historik médií. Přednáší na FSV UK, MUP a vede Společnost Ferdinanda Peroutky.

Michal Stehlík je historik a slovakista. Působí na FF UK, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými dějinami 20. století.

