Když nám o Praze vypráví cizinec

Je vždy přitažlivé, když nám cizinec nastaví zrcadlo, v němž se ukáže, jací jsme my sami. Odlišné kulturní zázemí, z něhož dotyčný pochází, umožňuje, aby viděl, co nám samotným bývá skryté. Natolik to totiž považujeme za naprosto samozřejmé, ba přirozené, zatímco cizozemce to zaujme jako zvláštní. Historik Chad Bryant, který působí na North Carolina University v USA a který má k českému prostředí silné a dlouhodobé vazby, vydal v minulém roce zajímavou knihu nazvanou jednoduše Prague. A ani její podtitul „Sounáležitost v moderním městě“ zájemci příliš nenaznačí, jak originální perspektivu na naše hlavní město autor nabízí.