Za jakých podmínek bude možné na Ukrajině nastolit trvalý mír?

Komentář Vladimíra Votápka: Rusko-ukrajinská válka trvá už téměř devět měsíců a zatím se nezdá, že by některá ze stran byla schopna dosáhnout rychlého a rozhodujícího vítězství. To je situace, kdy leckoho napadne, že nejlepším řešením by mohlo být uzavření příměří a následně i trvalého míru, který by zabránil dalšímu ničení a zabíjení, a tím minimalizoval utrpení civilního obyvatelstva.