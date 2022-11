Prezidentské volby v Kazachstánu: cesta tam a zase zpátky

Prezidentské volby v Kazachstánu se nikdy nevyznačovaly nejistotou ohledně vítěze. První prezident Nursultan Nazarbajev stál v čele země od rozpadu Sovětského svazu až do své rezignace v březnu 2019 a žádné z voleb, jichž se účastnil, by podle evropských měřítek neobstály jako zcela svobodné a férové. Jejich účelem bylo potvrdit úřad, moc a popularitu prvního muže ve státě.

Podobně se daly hodnotit i demonstrativní volby v témže roce, potvrzující v prezidentském úřadu jeho vybraného nástupce – současného prezidenta Tokajeva.

Právě skončivší volby v tomto trendu pokračují. Toto volební klání se dokonce ani nemuselo konat, protože Tokajevův řádný mandát ještě nevypršel. Přesto měl prezident hned několik důležitých důvodů, proč předčasné volby vyvolat a proč právě teď.

Voting in #Kazakhstan opposition-free presidential election – everyone voting for Tokayev, few can name any of the other candidates pic.twitter.com/bhqWsqGZXC

— Joanna Lillis (@joannalillis) November 20, 2022