Hanbou bych se propadl, kdyby peníze od věřících zahučely v opravě Jindřišské věže, vysvětluje její prodej generální vikář

Arcibiskupství pražské se rozhodlo prodat památkově chráněnou Jindřišskou věž. Vedení hlavního města i dlouhodobý nájemce však arcibiskupství kritizují za to, že to s nimi dopředu neprojednalo. Generální vikář pro správu a organizaci diecéze Jan Balík argumentuje tím, že se mohou přihlásit do veřejné soutěže a nemovitost koupit. V rozhovoru s Deníkem N také vysvětluje, že církev nemá peníze na to, aby se o podobné budovy mohla starat.