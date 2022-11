Velká prezidentská anketa: odpovídá Petr Pavel

Kompletní anketu najdete na tomto odkaze, odpovědi jednotlivých kandidátů, kteří se ankety zúčastnili, vždy po kliknutí na jejich jména tady: Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Josef Středula, Tomáš Zima.

Kdybyste byl prezidentem v čase posledních voleb do Sněmovny, pověřila byste sestavením vlády Andreje Babiše jako šéfa nejsilnější samostatně kandidující strany, nebo byste respektoval koaliční dohodu Spolu, Pirátů a Starostů a jmenoval premiérem rovnou Petra Fialu?

Mým cílem by bylo, abychom co nejdříve po volbách měli stabilní vládu, tedy takovou, která se bude celé volební období opírat o většinu ve Sněmovně. Proto bych jejím sestavením pověřil kandidáta, který má reálnou šanci získat hlasy alespoň 101 poslanců. Pokud by vítěz voleb takovou schopnost neměl, pověřil bych toho, kdo takovou šanci má. Zda by šlo o stranu nebo koalici by pro mě nehrálo roli, protože volební zákon umožňuje obojí.

Jmenoval byste premiérem politika, jehož vláda předtím nezískala důvěru?

Ne, protože prezident má respektovat ducha Ústavy, který počítá s tím, že kabinet se opírá o důvěru Sněmovny.

Byl byste připraven jmenovat vládu, která by se ve Sněmovně opírala o hlasy SPD, byť by tato strana nebyla přímo účastna na vládě?

Ne, protože vláda opřená o hlasy extremistů, navíc bez přímé odpovědnosti, není garancí stabilního fungování státu.

Bylo by pro vás automatické, že pověření sestavit vládu dostává šéf vítězné politické strany? Pokud ne, jak byste definoval výjimky z tohoto pravidla?

Automatické to rozhodně není.

Byl byste připraven jmenovat vládu, o které byste dopředu věděl, že nezíská většinu v Poslanecké sněmovně, a udržoval byste ji u moci, kdyby se tak následně stalo?

Rozhodně ne, po volbách by pro mě bylo nejdůležitější, aby země co nejdřív měla stabilní vládu s důvěrou Sněmovny. Na tom je náš parlamentní systém postaven. Vláda bez důvěry by pro mě byla posledním možným řešením jen na dobu, než by byly vyhlášeny předčasné volby.

Jmenoval byste trestně stíhaného předsedu vlády?

Snažil bych se všemi cestami, které prezidentova funkce nabízí, předejít tomu, aby se kandidátem na premiéra stala trestně stíhaná osoba. Platí sice princip presumpce neviny, na druhou stranu