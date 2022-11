Velká prezidentská anketa: odpovídá Danuše Nerudová

Kompletní anketu najdete na tomto odkaze, odpovědi jednotlivých kandidátů, kteří se ankety zúčastnili, vždy po kliknutí na jejich jména tady: Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Petr Pavel, Josef Středula, Tomáš Zima.



Kdybyste byla prezidentkou v čase posledních voleb do Sněmovny, pověřila byste sestavením vlády Andreje Babiše jako šéfa nejsilnější samostatně kandidující strany, nebo byste respektovala koaliční dohodu Spolu, Pirátů a Starostů a jmenovala premiérem rovnou Petra Fialu?

Vítězem voleb byl Petr Fiala a koalice Spolu. Sestavením vlády bych pověřila pana Fialu.

Jmenovala byste premiérem politika, jehož vláda předtím nezískala důvěru?

V případě prvního pokusu bych pověřila vítěze voleb, a to za podmínky, že by nabízené pověření neodmítl. V případě neúspěšného prvního pokusu bych hledala konsenzus a druhým pokusem pověřila toho, kdo by dokázal rychle sestavit novou vládu.

Byla byste připravena jmenovat vládu, která by se ve Sněmovně opírala o hlasy SPD, byť by tato strana nebyla přímo účastna na vládě?

Upozornila bych předsedu takové vlády na všechna rizika spojená s účastí SPD na vládě. Vždy bych hájila naši demokracii, práva všech občanů i naše prozápadní směřování. Všechny zákony, které by proti tomuto směřovaly, bych vetovala. Ctila bych však zákony a ústavu. Takovou vládu bych na základě výkladu ústavy jmenovala.

Bylo by pro vás automatické, že pověření sestavit vládu dostává šéf vítězné politické strany? Pokud ne, jak byste definovala výjimky z tohoto pravidla?

Byla by to například situace, kdy by vítězem voleb byl někdo, kdo by svými činy a názory ohrožoval demokratické zřízení naší země. Například KSČM.

Byla byste připravena jmenovat vládu, o které byste dopředu věděla, že nezíská většinu v Poslanecké sněmovně, a udržovala ji u moci, kdyby se tak následně stalo?

Hlava státu má výkonem svého úřadu přispívat k politické stabilitě. Hledala bych konsenzus napříč politickým spektrem tak, abychom rychle našli novou vládu, která rychle získá důvěru Poslanecké sněmovny.

Jmenovala byste trestně stíhaného předsedu vlády?

Žijeme v právním státě, kde je třeba ctít presumpci neviny. Moc bych