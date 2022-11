Velká prezidentská anketa: odpovídá Marek Hilšer

Kompletní anketu najdete na tomto odkaze, odpovědi jednotlivých kandidátů, kteří se ankety zúčastnili, vždy po kliknutí na jejich jména tady: Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Josef Středula, Tomáš Zima.

Kdybyste byl prezidentem v čase posledních voleb do Sněmovny, pověřil byste sestavením vlády Andreje Babiše jako šéfa nejsilnější samostatně kandidující strany, nebo byste respektoval koaliční dohodu Spolu, Pirátů a Starostů a jmenoval premiérem rovnou Petra Fialu?

Ve volbách zvítězila koalice Spolu, obdržela nejvíce hlasů voličů. Abych respektoval jejich vůli, nemohl bych než pověřit sestavením vlády lídra této koalice Petra Fialu. Koaliční dohoda s koalicí Pirátů a STAN s tím přímo nesouvisí. „Samostatně kandidující strana“ není žádný status, který by zakládal jakákoli privilegia. Vítěz je vítěz a kandidující subjekty jsou si rovny.

Jmenoval byste premiérem politika, jehož vláda předtím nezískala důvěru?

To skutečně velmi záleží na kontextu dané situace, rozložení politických sil, možných variantách vládních koalic a pořadí pokusů o sestavení vlády. Dělal bych v každém případě všechno pro to, aby co nejdříve vznikla vláda s důvěrou Sněmovny.

Byl byste připraven jmenovat vládu, která by se ve Sněmovně opírala o hlasy SPD, byť by tato strana nebyla přímo účastna na vládě?

Prezident jmenuje vládu a ta se teprve poté uchází o důvěru Poslanecké sněmovny. Prezident samozřejmě může