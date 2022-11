Velká prezidentská anketa: odpovídá Pavel Fischer

Kompletní anketu najdete na tomto odkaze, odpovědi jednotlivých kandidátů, kteří se ankety zúčastnili, vždy po kliknutí na jejich jména tady: Jaroslav Bašta, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Josef Středula, Tomáš Zima.

Kdybyste byl prezidentem v čase posledních voleb do Sněmovny, pověřil byste sestavením vlády Andreje Babiše jako šéfa nejsilnější samostatně kandidující strany, nebo byste respektoval koaliční dohodu Spolu, Pirátů a Starostů a jmenoval premiérem rovnou Petra Fialu?

Respektoval bych sílu koaličních sil a jmenoval bych premiérem Petra Fialu.

Jmenoval byste premiérem politika, jehož vláda předtím nezískala důvěru?

Rusnokova vláda, která vládla bez důvěry šest měsíců, byla vážným porušením ústavy. Prezident selhal, neusiloval o to, aby byla jmenována vláda s důvěrou. Takové kroky bych nikdy nekonal a takový vývoj bych nepřipustil.

Byl byste připraven jmenovat vládu, která by se ve Sněmovně opírala o hlasy SPD, byť by tato strana nebyla přímo účastna na vládě?

Prezident nemůže donekonečna opravovat zadání voličů. Pouze v případě, že by byla ohrožena suverenita státu nebo narušena spolupráce se spojenci, musí prezident konat. Předpokládám, že by zahraničněpolitické a bezpečnostní ukotvení státu mělo v Parlamentu širší podporu. Vláda by proto nemusela nutně být rukojmím SPD. Usiloval bych proto vládě pomoci vytvořit v těchto otázkách širší koalici a podle toho, zda by se to podařilo, bych se rozhodl.

Bylo by pro vás automatické, že pověření sestavit vládu dostává šéf vítězné politické strany? Pokud ne, jak byste definoval výjimky z tohoto pravidla?

Ano, je to hlavní kritérium, ale