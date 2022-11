Velká prezidentská anketa: odpovídá Jaroslav Bašta

Kompletní anketu najdete na tomto odkazu, odpovědi jednotlivých kandidátů, kteří se ankety zúčastnili, vždy po kliknutí na jejich jména tady: Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Josef Středula, Tomáš Zima.

Kdybyste byl prezidentem v čase posledních voleb do Sněmovny, pověřil byste sestavením vlády Andreje Babiše jako šéfa nejsilnější samostatně kandidující strany, nebo byste respektoval koaliční dohodu Spolu, Pirátů a Starostů a jmenoval premiérem rovnou Petra Fialu?

Dodržel bych ústavní zvyklosti a pověřil vítěze voleb, tedy Andreje Babiše.

Jmenoval byste premiérem politika, jehož vláda předtím nezískala důvěru?

To už se stalo (například v roce 2007), takže by hodně záleželo na celkovém kontextu. Proto to nevylučuji.

Byl byste připraven jmenovat vládu, která by se ve Sněmovně opírala o hlasy SPD, byť by tato strana nebyla přímo účastna na vládě?

Já tedy rozhodně!

Bylo by pro vás automatické, že pověření sestavit vládu dostává šéf vítězné politické strany? Pokud ne, jak byste definoval výjimky z tohoto pravidla?

Bylo by to automatické, výsledky voleb je třeba respektovat. Jedinou výjimkou by bylo