Pointa N: Fotbalové mistrovství bez duhových pásek, Vrabel bez Facebooku a v hledáčku policie

Místo fotbalového svátku rezonuje v Kataru především otázka lidských práv, duhové pásky ustoupily hrozbě žlutých karet. A v Česku se organizátor protivládních demonstrací Ladislav Vrabel opět dostal do hledáčku policie.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Barbora Loudová.

Žlutá místo duhové

I pro ty, které sport příliš nezajímá, se možná dnešní den nesl ve znamení fotbalového mistrovství. Neřešila se ani tak samotná soutěž, jako spíš to, kde a za jakých podmínek se koná.

Už minulý týden (nejen) můj kolega Tomáš Linhart ve svém textu připomínal, že Katar, který šampionát tentokrát hostí, potlačuje lidská práva. Mluvilo se o tisících dělníků, kteří zemřeli při budování sportovního zázemí, nebo o obrovské zátěži pro životní prostředí, kterou turnaj v poušti přináší.

Dnes přišlo další rozhodnutí, které vyvolává rozporuplné reakce a pozornost nejen sportovních nadšenců. Kapitáni sedmi evropských reprezentací – Anglie, Belgie, Dánska, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Walesu – chtěli na mistrovství hrát s duhovou páskou s nápisem #OneLove na paži. Jde o součást kampaně proti diskriminaci, země tím konkrétně chtěly upozornit na nedodržování lidských práv v Kataru.

Od gesta podpory ustoupili poté, co jim FIFA oficiálně oznámila, že by za to okamžitě po nástupu na hřiště dostali žlutou kartu.

„Rozhodnutí FIFA považujeme za