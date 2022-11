Lokomotivy pro RegioJet mají zpoždění. Jančura proto začal jednat s Číňany

Železniční dopravce RegioJet řeší problémy s obnovou svého vozového parku. Společnost před lety vsadila na lokomotivy výrobce Bombardier (společnost je nyní součástí konsorcia Alstom), konkrétně model Traxx MS3. Díky desítkám objednávek měla společnost mít nejmodernější flotilu v Česku.

Obměna repasovaných lokomotiv z devadesátých let se ale výrazně zpožďuje, řekl v rozhovoru pro Deník N majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.

„Lokomotivy objednané máme, pereme se ale s nesolidností společnosti Alstom,“ uvedl Jančura. Společnost má nyní objednaných patnáct strojů a zvažovala podání další objednávky, k tomu ale nedošlo. „Dodávky mají obrovské zpoždění a nevidíme vůli cokoliv změnit,“ dodal.

Deník N oslovil české zastoupení společnosti Alstom, to však do uzávěrky textu neodpovědělo. Se zpožděním společnost dodala vlaky také třeba do Nizozemska. Důvodem byly dopady koronavirové pandemie.

RegioJet nicméně s novými lokomotivami počítal, podle Jančury proto společnost jedná s dalším dodavatelem. „Zatím to vypadá, že ve spolupráci s