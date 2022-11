Nový plán: přeučit kuřáky na e-cigarety. Vobořil chce „otevřít diskusi“ o extázi či psychedelikách

Návrh nového akčního plánu, jak se postavit k závislostem všeho druhu v Česku, může přinést konec represe v případě některých návykových látek. Pokud by vláda takovou strategii schválila, Česko by se v průběhu následujících tří let začalo od zákazů odklánět k regulovanému užívání, snižování rizik a podpoře prevence. Protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil zároveň chce otevřít mezinárodní debatu o legalizaci například kokových listů či látky MDMA (extáze). Ministerstvo zdravotnictví se ale přílišného rozvolňování obává.

Pouhý den předtím, než soud poslal manželský pár Kordysových na osm let do vězení za prodej halucinogenní rostliny, představil odborníkům a úředníkům národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se svým týmem návrh nového přístupu k boji proti závislostem. Lze předpokládat, že kdyby platil už nyní, manželé by možná ani neskončili u soudu.

Akční plán Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který má Deník N k dispozici, počítá mimo jiné s tím, že přístup státu k jednotlivým drogám bude odstupňován podle míry jejich rizika. U těch méně rizikových má podle plánu dojít k legalizaci a k zavedení regulovaného trhu, naopak nekompromisně má být potírán nelegální byznys s tabákem, alkoholem i hazardními hrami.

„Není to vyvážená politika, absolutně není,“ komentuje dosavadní přístup k boji se závislostmi protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Je to politika, která sleduje 60 let starou rétoriku, která slibuje, že když něco zakážu a zavřu, zmizí to. Ale ono to nezmizí,“ dodává. To je také hlavní důvod, proč Vobořil nyní navrhuje, aby se stát odklonil od represe k prevenci.

Změna přístupu by podle propočtů úředníků mohla kromě efektivnější ochrany zdraví lidí přinést do státní kasy také až o