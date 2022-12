Znečištění půdy studujeme na houbách. Čistá příroda už neexistuje nikde, člověk je všude, říká geochemik

Michael Komárek strávil část života ve Francii, kde se následně na Université de Limoges i habilitoval. „Francie je moje druhá domovina, vyrůstal jsem tam. Miluju francouzskou kulturu, jazyk a samozřejmě jídlo. V životě jsem se mnohokrát stěhoval, ale nakonec je to ‚doma‘ nejspíše tady v Česku,“ říká Michael Komárek.

Před jedenácti lety ho totiž zlákala nabídka zformovat na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze novou katedru. „Zaujalo mě, že budu mít možnost něco budovat úplně od základů, se vším všudy. Současně mi bylo nabídnuto výborné personální i materiální zázemí.“

Seriál Cesta tam a zase zpátky vznikl ve spolupráci s magazínem vysokých škol Universitas. Přináší příběhy špičkových vědkyň a vědců, kteří sbírali zkušenosti z univerzit a institucí po celém světě – a pak se vrátili zpátky do Česka. Jak se bádá a vyučuje za hranicemi? Co je přimělo k návratu domů? A co tu dělají po zahraniční zkušenosti jinak?

