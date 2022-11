Rusové viní Ukrajince z postřílení zajatců, neříkají ale všechno. Klíčová bude reakce Kyjeva

Ukrajinští vyšetřovatelé se zabývají incidentem z doby osvobození východoukrajinské obce Makijivka. Z videa, které koluje sociálními sítěmi, se zdá, že ukrajinští vojáci mohli postřílet ruské protivníky, kteří se předtím vzdali. Rusko to podává jako hotovou věc, list New York Times ale upozorňuje, že to tak jednoznačné není.