Kandidáti ze stejného tábora. Jakou roli mohou v boji o Hrad sehrát Fischer, Hilšer a Středula

Necelé dva měsíce před prvním kolem prezidentských voleb se narýsovala úzká skupina favoritů lednového klání. O hlasy voličů se ale bude ucházet také řada dalších kandidátů, kteří podle různých průzkumů mají šanci oslovit statisíce voličů.

Mezi ně patří zejména senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer a odborový předák Josef Středula. Ti mají sice podle sociologických šetření od čela pelotonu výrazný odstup, ve společnosti ovšem svou podporu mají, mohou tak míchat celkovým rozložením sil.

Podle říjnového modelu Medianu by Fischer a Středula získali zhruba sedm procent hlasů, Hilšerovi agentura naměřila podporu čtyři a půl procenta. Podobnou podporu by získali i podle modelu Ipsos pro podcast Insider ze začátku října –⁠ pouze s tím rozdílem, že Středula s Hilšerem by si svou pozici prohodili.

Pokud si tato trojice udržuje ambice na celkové vítězství, není její výchozí pozice pro ostrou fázi kampaně zrovna ideální. V posledních měsících se od zbytku uchazečů podle průzkumů poměrně výrazně oddělili bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel, expremiér Andrej Babiš a také bývalá rektorka Danuše Nerudová, která podle prakticky všech dostupných výzkumů výrazně posiluje.

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha si myslí, že ani jeden z trojice Fischer, Hilšer, Středula nevnímá svou kampaň jako zbytečnou. „Nepřipouští, že by do volby šli jako outsideři. Nepřistupují k tomu tak, že by byli zbytečnými kandidáty,“ popisuje. Podle Justa stále mohou doufat v to, že se jim v závěru kampaně podaří výrazný nárůst popularity tak, jako dokázal v roce 2013 vyrůst tehdejší uchazeč o Hrad Karel Schwarzenberg, případně mohou své šance aspoň takto komunikovat veřejnosti.

Těžká konkurence

Letos ovšem není tolik pravděpodobné, že by se jim podařilo vymanit se z pásma mezi pěti a sedmi procenty a narůst například na 15 až 20 procent. Důvodů je několik.

Zřejmě klíčovým faktorem je