Film Tár s Cate Blanchettovou: Chladné božstvo se vrhá do propasti

Jedno z nejotravnějších klišé tuzemské kulturní publicistiky je konstatování, že nějaké dílo „klade otázky“. Většinou se tím čtenáři sděluje, že spíš než klást otázku je autorovým záměrem natlouct publiku do hlavy tu správnou odpověď. Ptát se skutečně, nechat něco nedořečené a nevysvětlené by totiž mohlo diváka zmást – a to bychom nechtěli.

Film Tár režiséra Todda Fielda se v tomhle ohledu vymyká. Žádné odpovědi nikomu nevnucuje, otázky ale klade. Činí tak ovšem způsobem natolik zastřeným a distancovaným, až nemusí být jasné, jaké otázky to vlastně byly. Chladná intenzita, již snímek v nejlepších pasážích vyzařuje, ale navozuje dojem přítomnosti čehosi zásadního.

Film, který nepotvrzuje ničí stanoviska

Tár byl s velkým ohlasem uveden na festivalu v Benátkách a k charakterizaci výkonu Cate Blanchettové v hlavní roli jako by většině zámořských recenzentů ani nestačily superlativy. Tár je také zajímavě matoucí film.

Mohlo by se zdát, že cosi říká k diskutovaným tématům dnešního Západu – kampani MeToo a „kultuře rušení“, značně úmorným sporům o to,