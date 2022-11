Laterna Magika se vrací k podstatě, která z ní udělala legendu: experiment, inovace a Vizváryho divadelní laboratoř

Krajina těla je již pátou inscenací Laterny Magiky, pod kterou je podepsaný nový umělecký šéf Radim Vizváry. Jak se mu daří vrátit relevanci slavnému souboru, spjatému se jmény Alfréda Radoka či Miloše Formana a slávou 60. let?

Úspěšný choreograf, performer a mim Vizváry byl vybrán do vedení Laterny Magiky na začátku roku 2021. Jeho příchod byl spojen s očekávanou změnou dramaturgického směřování celé scény – změnou, která by instituci vrátila zpět do čela inovativní, inspirativní a experimentální vlny českého (ideálně mezinárodního) kontextu.

S takovým přáním aspoň Radim Vizváry do vedení vstupoval, s cílem postupné dramaturgické proměny celého repertoáru a směřování Laterny Magiky. Čeho konkrétně se změny týkají?

Předně se má Laterna Magika více otevřít tvorbě pro dětské a rodinné publikum, dále navázat více mezinárodních spoluprací a zároveň se pustit do technicky náročnějších a experimentálnějších kusů. Již po pěti premiérovaných inscenacích, za nimiž stojí nový umělecký šéf, je možné