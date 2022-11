Rekordmanka Taylor Swiftová odkrývá tvář veřejné misogynie. Nejen té mužské

Glosa Kristiny Kratochvilové: Taylor Swiftová není jen jednou z nejúspěšnějších a nejplodnějších popových hvězd, ale také jednou z nejvíce nenáviděných žen na světě. Proč není opakem adorace Taylor Swiftové lhostejnost, ale nenávist? A co to vypovídá o dnešní společnosti?

Taylor Swiftová je mistryní zapouzdření okamžiků, emocí a vztahů do párminutových kapsulí. Prostřednictvím zpěvaččiny tvorby můžete lehce vstoupit do světa milostných trojúhelníků, zrady, bolesti, pomsty, ale i sebepoznání, rozvoje a štěstí. Je to jeden z důvodů, proč ji tak velká část veřejnosti zrovna nemusí?

Taylor Swiftová vstoupila na hudební scénu v šestnácti letech. Během následujících šestnácti let prodala více než dvě stě milionů nahrávek a se svým desátým albem Midnights, které vyšlo 21. října, boří desítky světových rekordů.

Stala se prvním umělcem v historii, kterému se podařilo obsadit všech prvních deset příček světově uznávané hitparády Billboard 100. Album Midnights se týden od vydání stalo nejlépe prodávanou deskou posledních sedmi let.

Americká zpěvačka Taylor Swiftová získala při včerejším udílení hudebních cen American Music Awards znovu cenu pro umělce roku. Uspěla ve všech šesti kategoriích, v nichž byla nominována. Swiftová má po nedělním ceremoniálu z American Music Awards již 40 ocenění, což je vůbec nejvíc ze všech umělců.

A Swiftová má v historii prvenství i v tom, že během prvního týdne od vydání desky prodala více než milion kopií již u pěti svých alb. Midnights je zároveň nejpřehrávanější deskou během jednoho dne na streamovací platformě Spotify a je také neprodávanějším vinylem letošního roku.

Výčet jednotlivých pokořených rekordů by sám o sobě byl dalším hudebním rekordem. Spíše než se svými uměleckými úspěchy je však zpěvačka velkou částí veřejnosti spojována se svou milostnou minulostí. Rozpadlé vztahy s muži jsou zpěvačce nepokrytě jednou z hlavních inspirací. Mezi odpůrci Swiftové jsou však častěji pohoršené ženy než muži.

Dvojí metr společnosti

Nenávist načichlá závistí není směrem k celebritám ničím netradičním. Na sociálních sítích pravděpodobně neexistuje článek o slavné osobnosti, pod nímž by nezářil alespoň jeden komentář, ve kterém dává čtenář najevo, že osobnost, o které se píše, dle jeho názoru