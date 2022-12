„S prezidentem a jeho Melody Boys jsem se rozloučil“. Jak se od Zemana odvrátili i jeho věrní

„Prezidentský úřad je místem setkávání. Prezident by neměl být uzavřen za hradbami Pražského hradu nebo za zdmi lánského zámku,“ říkal Zeman ve své druhé inaugurační řeči ve Vladislavském sále. Prohlásil také, že tématem jeho druhého prezidentství bude setkávání s občany. Ani jedno z toho, co tehdy Zeman řekl, se nakonec nenaplnilo.

Už dva roky po své řeči se totiž Zeman izoloval v Lánech, kde se odehrával téměř veškerý jeho program. Na zámek mu protokol přesouval téměř veškeré návštěvy a hosty. V tu dobu navíc Zeman začal v obci Lány stavět dům.

Na Pražský hrad pak už Zeman zavítal jen výjimečně, nanejvýš jednou týdně, a to jen na pár hodin kvůli neodkladným jednáním.

Zemanovi se tedy stalo to, před čím sám varoval: uzavřel se za zdmi lánského zámku. Zatímco během prvního mandátu mu nedostatek kontaktu s veřejností nemohl nikdo vyčítat, po znovuzvolení se situace výrazně změnila. A to hlavně ve druhé polovině roku 2019, kdy už Zeman nevyjel na oficiální návštěvu žádného regionu. Pozvolnější program přiznával i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „Druhý mandát je v každém případě pozvolnější, má totiž jiný étos. To platilo i u předchozích polistopadových prezidentů a bude platit i u prezidentů budoucích,“ řekl k tomu.

Tým Lány

I když Zeman sám Lány opouštěl zřídka, dbal na to, aby se pravidelně scházela jeho desetičlenná expertní skupina. Členové se každý měsíc setkávali u prezidenta, proto se jí pracovně říkalo „tým Lány“.

Členy byli někdejší šéf České národní banky Jiří Rusnok, šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, bývalý odborový předák a exposlanec ČSSD Jaroslav Zavadil, předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Další dva členové byli v Babišově kabinetu: exministryně spravedlnosti Marie Benešová nebo někdejší ministr zemědělství Miroslav Toman. A pak Zemanovi muži – Vratislav Mynář, Martin Nejedlý a šéf hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák.

Platforma fungovala jednoduše: