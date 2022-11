Máte jít příští rok do důchodu? Jděte už letos, vyplatí se to

Volba termínu odchodu do penze může významně ovlivnit výši vyplácené dávky. Letos to platí obzvlášť. Důvodem jsou hlavně dvě letošní mimořádné valorizace důchodů, které se zohledňují při výpočtu penzí přiznaných do konce tohoto roku.

Obecně platí, že lidé, kteří dosáhnou důchodového věku na konci nebo na začátku roku, by měli vždy zvážit, kdy je pro ně výhodnější o penzi požádat. Může se totiž stát, že dávka přiznaná až na začátku dalšího roku je vyšší než důchod přiznaný loni na konci roku a valorizovaný.

Nebo právě naopak, jako je tomu právě letos. Třetí možností je, že mezi oběma variantami je jen malý rozdíl, nedá se obecně říci, co je výhodnější, a výsledek rozhodnou individuální okolnosti.

Na to, zda je výhodnější o penzi požádat teď, nebo počkat, má vliv hned několik věcí. Kromě zmíněných individuálních faktorů (například délka dosažené doby pojištění) je to i výhodnost výpočtu penze v obou letech. Samotná konstrukce výpočtu je samozřejmě každý rok stejná, výsledek ale ovlivňuje vývoj průměrné mzdy v daném roce i výše valorizace, kterou určuje zase růst cen a růst mezd.

Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze v poradenské společnosti Freedom Financial Services, upozorňuje, že aby bylo možné důchody srovnat, není možné poměřovat dávku, kterou by vám přiznali letos, s tou, kterou by vám přiznali v roce 2023. Pro posouzení variant je totiž nutné porovnávat důchod přiznaný v roce 2023 s tím, který by byl přiznaný letos, ale navíc ještě prošel pravidelnou lednovou valorizací, jež každoročně zvyšuje již přiznané důchody v závislosti na tom, jak se vyvíjela inflace a mzdy.

Podle Holubové by výpočet roku 2022 a následná valorizace na rok 2023 byly pro určitý okruh lidí výhodné. Dvě letošní mimořádné valorizace ale způsobily, že