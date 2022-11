Proč by Twitteru byla obrovská škoda

Komentář Jána Simkaniče: Na žádné jiné webové službě, kromě těch, které jsem vytvářel, jsem nestrávil tolik času jako na Twitteru od svého prvního tweetu v listopadu 2009. Za hodně mu vděčím a bylo by mi osobně velice líto, pokud by opravdu skončil, přestože to s ním poslední dobou šlo trochu z kopce. Ale nejde o jednotlivce, ztráta by byla celospolečenská.