Mezinárodní festival dokumentárního divadla AKCENT přinese příběhy z Ukrajiny i zprávu z hlubin oceánu

Osm krátkých skladeb ze života Ukrajinců, které jsou zprávou autorky textu Anastasie Kosodii o „obyčejných životech“ v krvácející zemi. To je jedna z inscenací, kterou mohou diváci vidět v rámci dvanáctého ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárního divadla AKCENT, jehož mottem letos je: nebe/peklo/ráj. Festival začal 16. listopadu a potrvá do 27. listopadu, a to nejen v Divadle Archa. V šesti výjimečných inscenacích uvede divadelníky domácí i světové scény, jejichž tvorba pramení z hlubokých osobních pohnutek a dotýká se významných událostí současného světa.

„Ukrajinští umělci se kvůli ruské agresi ocitli ve velmi těžké situaci. S hrůzou sledujeme zprávy z bojiště. Umělce, kteří jsou v zemi, kde zuří válka, prostě neslyšíme. Doma ztratili své publikum a k nám jejich hlas nedolehne. Proto jsme letos do programu zařadili aktuálně napsanou hru mladé ukrajinské spisovatelky Anastasie Kosodii,“ popisuje ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab. Inscenace je podle něj silnou emotivní výpovědí samotné spisovatelky, režisérky Jany Svobodové a mezinárodní skupiny pěti žen, která hovoří jazykem soudobého divadla a zároveň má hluboké kořeny v ukrajinské kulturní tradici.

Inscenace uváděné v rámci festivalu AKCENT také silně reflektují enviromentální témata, a to z mnoha různých úhlů pohledu. Multimediální performance Out of the blue nizozemské dvojice Silke Huysmans & Hannes Dereere v produkci belgického CAMPO je pokusem zachytit okamžik, který je v historii Země možná klíčový. Tedy jak hluboko mohou těžební společnosti kopat a k čemu se vlastně jako lidstvo chceme dokopat. Jedná se o závěrečný díl těžařské triologie, jejíž předchozí díly mohli diváci v Arše zhlédnout v rámci festivalů AKCENT a 4+4 Dny v pohybu.

Soubor Spielraum Kollektiv ve své hře Zbytečnosti zkoumá pohledem návštěvníků z budoucnosti přehlcenost našich životů naprosto zbytnými věcmi, kvůli kterým je pak velmi snadné zapomenout, že zdroje i místo na Zemi jsou omezené. Další českou inscenací v programu festivalu je zvukově-světelná instalace Kůrovec od Amálie Poledníčkové odehrávající se v industriálním prostoru pražské Pragovky. Poledníčková se svým týmem diváky alespoň zprostředkovaně zavede do vojenského újezdu Březina, jenž je veřejnosti nepřístupným územím a kde se odehrává dnes tak často diskutovaný boj s kůrovcem. Celý festival pak příznačně uzavře inscenace The End francouzských tanečníků a Bertranda Lesca a Nasi Voutsas.

