„Pozoruhodná práce“: Jak se Rusko a Čína sklonily před jednotnou G20

Šest kol jednání během sedmnácti dní – tak dlouho trvalo, než si vyjednavači ze zemí G20 konečně mohli vydechnout. Stalo se to v pondělí, krátce po sedmé večer.

Do té doby byli zaseknuti u jednacích stolů, přes víkend od osmi ráno až do půlnoci, a dokonce i přes ni. A snažili se splnit, co měli za úkol: navrhnout takovou společnou deklaraci, aby se na ní političtí lídři zemí na summitu na Bali dokázali shodnout.

„Jako by se všechen ten tlak najednou vypařil z místnosti,“ popisuje vyjednavač z indické delegace okamžik, kdy