Rusko na pranýři, třikrát doživotí. Padl osm let očekávaný verdikt v případu vraždy 298 cestujících MH17

Verdikt v případu sestřeleného boeingu na letu MH17, který se 17. července 2014 po zásahu raketou zřítil do slunečnicových polí na ukrajinském Donbase, byl po letech projednávání naplánován na odpoledne 17. listopadu od léta.

Byl pronesen v soudní síni justičního komplexu Schiphol, který se nachází v areálu stejnojmenného letiště poblíž Amsterdamu. Dost možná i symbolicky dnešní rozsudek padl na letišti, ze kterého let MH17 do Kuala Lumpuru tehdy odstartoval. A v okolí soudní síně byly v pravidelných intervalech slyšet motory desítek strojů odlétajících do všech světových stran.

Verdikt přednesl předseda Haagského okresního soudu Hendrik Steenhuis v ostře střežené síni plné pozůstalých a blízkých obětí. Přímo v sále bylo