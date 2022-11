Napsala knihu o rodičovském mozku: „Na rodičovství nejsme vybaveni automaticky. Musíme se ho naučit“

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Proč ke strukturálním a funkčním změnám v mozku při rodičovství dochází?

Co přesně se s mozkem děje těsně po porodu?

Kdy vzniká „rodičovská intuice“?

Co z toho, co o mozkových změnách víme, je věda, a co je zatím jen spekulace?

A co mohou nové poznatky o rodičovském mozku znamenat pro společnost?

Váš první syn se narodil před sedmi lety. Pamatujete si ještě, jaké jste měla před jeho narozením představy o tom, jak vypadá mateřství?

Když se blížilo jeho narození, byla jsem plná entuziasmu. Bylo to v době, kdy jsem měla skvělou práci a v tom, co dělám, jsem se cítila dobře – pracovala jsem jako editorka, řídila jsem další lidi, byla jsem finančně zabezpečená, měla jsem skvělého partnera. O mateřství, porodu a těhotenství jsem četla všechno, co se dalo, a v mnoha ohledech jsem se na tuto etapu cítila připravená.

Jistě jsem byla také trochu nervózní z toho, jak se změní můj životní a spánkový rytmus, zda si udržím rovnováhu mezi prací a péčí o dítě. Ale rozhodně jsem nebyla připravena na změnu ve mně samotné, kterou jsem pocítila, když se syn narodil – stejně jako na to, co s sebou tato změna přinese.

Rychle poté, co jste dorazila domů z porodnice, jste si uvědomila, že se u vás neaktivovala žádná „mateřská magie“, díky které byste rovnou věděla, jak se o dítě postarat. Jaké pocity jste tehdy z mateřství měla?

Můj syn se narodil poměrně malý, vážil ani ne 2800 gramů. Bála jsem se o něj a právě to se stalo dominantní částí mého prožívání. Vlastně jsem měla pocit, že tento strach – a později dokonce i strach z toho, že mám strach – vytlačuje jiné pocity, které bych „měla cítit“: jakési všeobjímající teplo, jistotu v tom, co jako matka dělám.

Nabyla jsem tak pocitu, že