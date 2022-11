Dávno předtím, než Rusko v roce 2014 vtrhlo na Ukrajinu, se začal v této zemi prosazovat koncept „Moskva – třetí Řím“, který předpokládal, že hlavní město Ruska je následovníkem Říma a Byzance, tedy centrem světového pravoslaví. Tak vznikla ideologie „ruského světa“, která se stala oporou Putinova režimu.

Jenže místo ovládnutí velké části světa Moskvě hrozí, že přijde i o ty „souvěrecké“ kolonie, které doposud měla.

Moskva zavržena Konstantinopolí

Ještě v roce 2016 se Moskva neúspěšně pokusila znemožnit konání velmi důležitého „všeortodoxního“ koncilu na Krétě, na kterém tak trval „první mezi rovnými, nejváženější pravoslavný patriarcha Konstantinopolského patriarchátu“ Bartoloměj I. Poté se vztahy Moskvy s Konstantinopolí dramaticky zhoršily. (Konstantinopol, dnes Istanbul, je sídlem Konstantinopolského patriarchátu, v jehož čele stojí ekumenický patriarcha, jenž užívá mezi všemi pravoslavnými biskupy jako jediný titul „první mezi rovnými“.)

V roce 2018 byl nakonec navzdory odporu Ruska udělen Pravoslavné církvi Ukrajiny tzv. tomos o autokefalitě (tomos je oficiální výnos nejvyššího představitele církve týkající se závažných otázek, v tomto případě otázky církevní nezávislosti) a Moskva úplně přerušila kanonické vztahy s Konstantinopolí.

Proces rozkolu v pravoslaví pak pokračoval.

Proces sjednocení pravoslavných církví působících na Ukrajině vyvrcholil 15. prosince 2018, kdy vznikla jednotná Pravoslavná církev Ukrajiny. Zakládajícího sněmu se zúčastnili zástupci všech tří ukrajinských pravoslavných církví.

Ukrajinský parlament odhlasoval zákon, který zakazuje někdejší Ukrajinské církvi Moskevského patriarchátu nadále užívat původní název. Nyní musí být označována tato církev jako „Ruská pravoslavná církev na Ukrajině“.

Koncem roku 2021 Ruská pravoslavná církev nečekaně prohlásila, že zakládá své farnosti v Africe – na území Alexandrijského patriarchátu. Řečeno obyčejným civilním jazykem, šlo o pokus „anektovat“ cizí území. Následovala ostrá reakce. Světové pravoslaví se rázem nechalo slyšet, že bude nutné hlavu Ruské pravoslavné církve patriarchu Kirilla předat takzvanému „soudu Pentarchie“ – což je nejvyšší církevní soud. Jenže než se tím začal někdo skutečně zabývat, Rusko zahájilo invazi do Ukrajiny. A co na to Ruská pravoslavná církev? Otevřeně ji podpořila. Není divu, že církve, které jsou součástí Ruské pravoslavné církve mimo hranice Ruska, začaly přemýšlet, jak se od „matky“ distancovat. Ideální by v jejich pojetí bylo, kdyby získaly církevní nezávislost.

Zářným příkladem snahy zbavit se „třetího Říma“ je Lotyšsko. V září lotyšský sejm přijal zákon, kterým se Lotyšská pravoslavná církev (část Ruské pravoslavné církve, fungující jako exarchát s rozšířenými pravomocemi) stává absolutně nezávislou na jakékoliv církevní moci za hranicemi lotyšského státu. Zákon stanovil její statut jako autokefalní.

Je ale něco takového vůbec možné, když vezmeme v úvahu, že podle ústavy je Lotyšsko sekulární stát, kde se světská moc nevměšuje do věcí církevních?

Už více než 30 let vede Lotyšskou pravoslavnou církev metropolita Alexandr (Kudrjašov), veřejně proklamující patriotické, prolotyšské postoje. Je jasné, že Moskvě se to zajídalo a snažila se Kudrjašova mnohokrát vyměnit za někoho jiného.

Není proto divu, že přijetí zákona iniciovala Lotyšská pravoslavná církev. „Oni se na nás sami obrátili, abychom je my, jako stát, podpořili a zachránili před Moskvou,“ vysvětluje jeden z poslanců lotyšského sejmu, který se celého procesu aktivně účastnil.

Formálně ale inicioval zákon prezident republiky Egils Levits. Od chvíle, kdy se obrátil na parlament, až do schválení zákona ve dvou čteních uběhly čtyři dny.

„Pro“ nakonec hlasovali dokonce i ti poslanci, kteří jsou známí svými proruskými postoji.

Jenže celé to má háček.

Lotyšský církevní separatismus odporuje kánonu

Jde o to, že celé světové pravoslaví, nezávisle na zeměpisné poloze, národnosti atd., se podřizuje kanonickému zákonu, kanonickému právu. A podle norem kanonického práva žádný status jako „nezávislá církev“ vůbec neexistuje. A autokefalii v případě Lotyšské pravoslavné církve může udělit pouze Moskva nebo Konstantinopol. Jiná možnost nepřipadá v úvahu.

Tím spíš je nepřípustné, aby se za „autokefalní“, tedy nezávislou, prohlásila církev sama, nebo dokonce to učinil světský stát. A i když se v dokumentech, které odůvodňují zákon, Egil Levits odvolává na to, že Lotyšská pravoslavná církev už ve 20. letech minulého století nezávislá byla, a tedy to, co se děje dnes, je jen návratem ke kořenům, nemá pravdu.

V roce 1921 skutečně Lotyšská pravoslavná církev získala od Moskevského patriarchy Tichona písemně stvrzené široké pravomoci a práva v oblasti církevně-administrativních věcí (v roce 1991 dokument potvrdil Alexej II.). Ale pojmy jako „autokefalní“ nebo „autonomní“ tam rozhodně nejsou. Dokládá to ve svém dopise kolegovi biskupovi Ruské pravoslavné církve, metropolitovi Jelevferijovi tehdejší hlava Lotyšské pravoslavné církve, biskup rižský Joann (Pommers): „Využívám mně udělená práva, přísně se drže přesného obsahu formulací obsažených v dokumentu, který mi byl vydán. Nedopouštěje se žádných výmyslů, dokonce ani ve slovních formulacích ne, týkajících se mého kanonického stavu. Lákavých slov typu ‚autokefalie‘ nebo ‚autonomie‘ nepoužívám ani já, ani moje instituty.“

V roce 1934 Pommerse brutálně zavraždili bolševici. Brzy poté Lotyšská pravoslavná církev přešla pod správu Konstantinopole. Jenže v roce 1940 Sovětský svaz Lotyšsko okupoval a všechno se obrátilo naruby.

Teď se Lotyšská pravoslavná církev v důsledku rozhodnutí světských, státních institucí stává autokefální a sama je z toho na rozpacích. To se odráží v lakonickém prohlášení: „V prvé řadě jsme občany své země, a až pak všechno ostatní. Proto se bezpochyby budeme podřizovat novým normám a učiníme to, co se od nás očekává – připravíme nutné změny statutu.“ A pak, na zasedání církevního sněmu, který byl svolán právě kvůli změnám statutu, Lotyšská pravoslavná církev učinila formální krok – obrátila se s žádostí o udělení autokefalie na Moskvu.

Je jasné, že žádost zůstane bez odpovědi – udělení autokefalie Rize ze strany Moskvy je z principu nemožné.

Proto se za této situace Lotyšská pravoslavná církev ocitá v šedivé zóně – je silná jako národní církev, ale z hlediska světového pravoslaví vůbec neexistuje.

Řešení by tady ale jedno bylo. Proč by Lotyšská pravoslavná církev nepožádala Konstantinopol o tomos, tedy církevní edikt ohledně autokefalie? Z kanonického pohledu taková možnost existuje, a to i vzhledem k historickým zkušenostem. Je ale nutné, aby iniciativa přišla zdola. Právě tak v roce 2018 začal na Ukrajině proces, který vyvrcholil vznikem Pravoslavné církve Ukrajiny.

Kolaboranti v sutaně

Příklad Lotyšska na Ukrajině detailně analyzovali. Vždyť za situace, kdy existuje řada faktů o kolaboraci pravoslavných duchovních, do roku 2018 působících pod Moskevským patriarchátem, s ruskými okupanty, je jasné, že diskuse o úplném zákonném zákazu této církve je namístě.

Pár příkladů za všechny: metropolita Izjumský Jelisej blahoslavil hlavu takzvané „dočasné administrativy“ Romana Haničeva a – před osvobozením části Charkovské oblasti – spolu s ním utekl do ruského Bělgorodu. Metropolita Luhanský a Alčevský Pantelimon (Povorozňjuk) byl viděn v Kremlu na „slavnosti“ u příležitosti „připojení nových území k Rusku“. Spolu s ním tam byl představený mužského kláštera v Melitopolu v Záporožské oblasti, který nabídl okupantům své prostory, aby zde mohli zorganizovat tzv. referendum o připojení k Rusku. Rovněž tak učinil představený chrámu v Chersonu, jehož hlavním sponzorem je „gauleiter“ Vladimir Saldo, pověřený Moskvou funkcí gubernátora Chersonské oblasti.

Všichni jsou to představitelé Ukrajinské pravoslavné církve, bývalé církve Moskevského patriarchátu – dnes nazývané Ruská pravoslavná církev na Ukrajině.

Ten seznam není konečný. Bezpečnostní služba Ukrajiny skoro každý den oznamuje, že provádí prohlídky, předává předvolání a prověřuje podezření týkající se duchovenstva Ukrajinské pravoslavné církve. A týká se to i řadových farářů. Obvinění jsou vždy stejná – vlastizrada, spolupráce a napomáhání při rozpoutávání národnostní a náboženské nenávisti.

Je typické, že oficiálně Ukrajinská pravoslavná církev tyto události vůbec nekomentuje. V devíti případech z deseti se k nim nevyjadřuje ani na svých oficiálních stránkách. Po útěku metropolity Izjumského Jeliseje jmenoval metropolita Onufrij na jeho místo „dočasně jiného hodnostáře. Aniž by jakkoliv vysvětlil, co se stalo příčinou kádrové změny. Nebyl žádný církevní soud, žádné oficiální zbavení služby.

Sama Ukrajinská pravoslavná církev se zaštiťuje tím, že ještě 27. května uskutečnila sněm, na kterém – cestou vnesení dodatků do svého statutu – jako by přerušila spojení s Ruskou pravoslavnou církví a stala se nezávislou. Jenže, jak již bylo zmíněno, takový jev jako nezávislá církev z pohledu kanonického práva neexistuje. Ukrajinská pravoslavná církev zkrátka zůstává součástí Ruské pravoslavné církve.

Vždyť dva její vůdci – Jeho Blaženost Onufrij a metropolita Antonij (Pakaniš) – jsou stále členy Nejsvětějšího synodu Ruské pravoslavné církve (jak přesně se z něj vymanit, není nikde popsáno). A krymská eparchie Ukrajinské pravoslavné církve následující den po květnovém sněmu prohlásila, že jeho závěry nehodlá uznat a raději přechází pod Moskvu. Ruská pravoslavná církev ji samozřejmě nadšeně přijala.

Ruským pravoslavným na Ukrajině jde o to, aby se dožili konce války

Proč „revoluční“ dodatky ke statutu Ukrajinské pravoslavné církve, respektive Ruské pravoslavné církve na Ukrajině, nebyly nikde oficiálně zveřejněny? Důvod je prostý: ve skutečnosti se Ukrajinská pravoslavná církev se rozhodla vstoupit do „šedé zóny“ světového pravoslaví. Sněm a slavné dodatky byly jen snahou upustit páru a zareagovat na vzpouru více než čtyř stovek farářů, kteří požadovali, aby patriarcha Kirill byl předán soudu Pentarchie. Celkově zkrátka Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu doufá, že se vše nějak přežene a ona se rozhodne co a jak až po válce.

Není překvapivé, že ukrajinští poslanci už nejednou navrhovali, aby byla tato církev úplně zakázána. Tak by problém vyřešili radikálně a navždy. Ještě na jaře předložili Nejvyšší radě dva takové projekty zákonů. Pravda, dost nekvalitní, protože je napsali lidé, kteří nic nevědí o kanonickém právu. Jejich přijetí by jednoznačně vyvolalo vlnu sociálních protestů. Je třeba přiznat, že vedle zrádců a kolaborantů jsou v řadách Ukrajinské pravoslavné církve desítky tisíc věřících i farářů pokládajících Ukrajinu za svou vlast.

Od začátku invaze nicméně farnosti valem přecházejí od Ukrajinské pravoslavné církve k Pravoslavné církvi Ukrajiny. K dnešnímu dni Ukrajinská pravoslavná církev čítá méně než osm tisíc farností. Naopak Pravoslavná církev Ukrajiny více než osm tisíc. A dynamika se vyvíjí ve prospěch té druhé.

Na řadě je Litva – Moskva se mění z třetího Říma ve střediskovou obec

Ve světle všech těchto událostí zahájila Litva konzultace s Konstantinopolem – zatím neoficiální – o možnosti získání tomosu pro Pravoslavnou církev Litvy. Aby se tak mohla definitivně distancovat od Moskvy.

Je velmi pravděpodobné, že její snahy budou korunovány úspěchem. Pak nastoupí třetí Řím cestu k obci střediskového významu.

A tak byl započat proces rozpadu Ruské pravoslavné církve. Pravděpodobné je i to, že po pádu režimu Vladimira Putina se budou hlasatelé ideologie „ruského světa“, konkrétně patriarcha Kirill, který veřejně blahoslavil velitele ruských vojsk za vraždění ukrajinských civilistů, zodpovídat nejen před soudem církevním.

Autorka je šéfredaktorkou ukrajinského serveru LB.ua (Левый берег), ukrajinská publicistka, komentátorka a novinářka. Napsala knihu „Majdan. Nezveřejněná historie".

