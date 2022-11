Pointa N: Je jedno, kdo raketu vypálil. Vinu nese Rusko

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Úšela.

Jak se teď postavíme k Ukrajině

„Vy nám budete něco vyčítat? Podívejte se na Ukrajince! Buď jsou tak neschopní, že se neumí vyhnout území svého spojence, nebo naopak tak záludní, že vás bombardovali, aby to pak svedli na Rusko.“ Takhle nějak bude možná v následujících dnech vypadat argumentace Kremlu a jeho příznivců.

Původně se mělo za to, že dva Poláky ve vesnici Przewodów zabila ruská raketa, která minula cíl na Ukrajině. Teď to vypadá na jinou verzi. Střela podle všeho pocházela od ukrajinské protivzdušné obrany. Znamená to ale, že Ukrajinci jsou nyní ti zlí?

Na výsledek podrobnějšího vyšetřování si budeme muset ještě počkat. Nejspíš se ale jedná o politováníhodný incident, za který těžko můžeme vinit Kyjev. Je to Rusko, kdo nyní ve válce ztrácí a z frustrace a snahy zlomit silnějšího protivníka sahá po nechutné taktice. Lze snad ospravedlnit útoky na civilní cíle stovky kilometrů za frontou, po nichž se miliony domácností s nadcházející zimou ocitají bez proudu a tekoucí vody?

Rusko už několikrát zkoušelo trpělivost NATO, když bombardovalo ukrajinské území těsně u hranic s Polskem nebo Slovenskem. Bylo tak jen otázkou času, kdy některá ze střel dopadne o pár kilometrů více na západ. Že dva Poláky nejspíš zabila střela Ukrajinců? Ano, ale ta byla zřejmě vypálená na ruskou raketu, která musela cílit někam do prostoru v okolí hranice. Tedy do míst, kam by rozumně myslící útočník nemířil, protože by si uvědomoval, že tím může vyvolat mnohem ničivější střetnutí se státy NATO.

Ukrajinci se nejspíš dopustili chyby, když