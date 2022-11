Vývoj bojů (265. den): Ruská válka poprvé zabíjela na území NATO. Vysvětlujeme, proč právě v Przewodowě

Omylem zabíjela ukrajinská raketa, ale odpovědnost za to nese Putin.

Proč právě Przewodów a co se nachází na druhé straně hranice.

Poučení pro Rusy.

Nové podrobnosti o Pavlivce v Rusku dále podněcují nespokojenost s generály.

Mapa dne – Przewodów, Lvov.

Videa dne – válka proti ruským střelám s plochou drahou letu a události v Przewodówě z různých úhlů pohledu; další ukrajinský vojenský hřbitov – cena za svobodu je obrovská.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 15. listopadu. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Omylem zabíjela ukrajinská raketa, ale odpovědnost za to nese Putin. V úterý Rusko podniklo svůj dosud největší útok na ukrajinskou civilní infrastrukturu. Odhaduje se, že na cíle vyslalo asi stovku střel s plochou drahou letu a dronů.

Ukrajinská obrana jich údajně většinu sestřelila. Podle dostupných zpráv se v Kyjevě opět velmi dobře osvědčil protiletadlový systém IRIS-T, který Ukrajině darovalo Německo.

Přesto bylo v jednu chvíli bez elektřiny až deset milionů Ukrajinců. Ačkoli prezident Zelenskyj v noci oznámil, že se podařilo obnovit dodávky pro osm milionů lidí, stále se jedná o obrovská čísla a vážné škody.

Je proto vůči Ukrajincům nespravedlivé, ale z hlediska zbytku světa a zejména sousedních zemí přirozené, že největší pozornost přitahuje tragédie v polské obci Przewodów, kde se zřítily dvě (možná jedna) rakety a při výbuchu zemřeli dva lidé.

Podle agentury Reuters Američané nejprve informovali spojence, že na polském území dopadla ukrajinská protiletadlová raketa, která pronásledovala ruský cíl. Později to potvrdili i Poláci. Dobrou zprávou je, že incident nepovede k eskalaci války a přímému zapojení NATO.

Přesto je však třeba jasně říci, že za tragédii na území členského státu nese odpovědnost Rusko. Ukrajina se pouze bránila legitimními prostředky proti ničení svého území. To, že její střela nešťastně zasáhla sousední stát, je neštěstí způsobené ruskou válkou, nikoli ukrajinský zločin. Kdyby Rusové nerozpoutali agresi, nic takového by se nestalo. A kdyby během ní neriskovali útoky tak blízko našeho území, nehrozil by střet s NATO.

Proč právě Przewodów a co se nachází na druhé straně hranice. Tento text se pokusí popsat pravděpodobný scénář události i s rizikem, že vyšetřování přinese jiné závěry.

První otázkou, na kterou se pokusíme odpovědět, je, proč došlo k výbuchu právě zde. Przewodów leží